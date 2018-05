Lazio, Inzaghi: "Ci prendiamo il pari, guardiamo alle ultime due partite"

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto al termine del match pareggiato contro l'Atalanta (1-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Rai:

Come va la salute?

"Sono meno in forma di altre volte, ma ho cercato di stare con la squadra e di aiutarli il più possibile".

Un buon punto per come si era messa la gara nel secondo tempo.

"Ai fini della classifica cambia pochissimo. Bellissima partita, è normale che volevamo la vittoria. Ci prendiamo il pari, guardiamo alle ultime due partite".

Sarà difficile?

"Io penso che sia difficile per noi, ma come per Inter e Roma. Le partite vanno sempre giocate. Noi andremo a Crotone per fare la nostra partita. CI giocheremo la partita contro l’Inter nel nostro stadio con i nostri tifosi".

Ti preoccupa affrontarla con alcuni infortuni?

"È normale, dopo 20 minuti si è fatto male Luis Alberto. Sono quattro giocatori che hanno giocato spesso e volentieri, cercheremo di valutare le condizioni, ma stanno facendo il massimo per rientrare".