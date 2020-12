Lazio, Inzaghi: "Ci siamo fatti due gol da soli. Giocare ogni 2-3 giorni è un grande rischio"

Intervistato da Sky dopo la sconfitta per 2-1 contro il Verona, Simone Inzaghi commenta la serata della sua Lazio: “Sapevamo che a livello fisico e mentale la Champions ti porta via qualcosa. Però la squadra ha fatto una buona prestazione, non ricordo una parata di Reina: purtroppo ci siamo fatti due gol da soli e siamo qui a parlare di una brutta sconfitta. Però il calcio è questo: due giorni fa eravamo qui a gioire, ora siamo delusi e rammaricati perché siamo qui con una sconfitta che fa male”.

La inizia a preoccupare la differenza di rendimento tra Champions e campionato?

“Sì, ma ora dobbiamo cercare di recuperare energie. Sarà un calendario serrato, con rotazioni limitate perché giocando ogni 2-3 giorni si mettono i calciatori a rischio. Noi ne stiamo pagando le conseguenze, come anche altre squadre”.

Come mai ha tolto Caicedo che aveva giocato in Champions?

“Perché viene da un periodo in cui non si è potuto allenare con continuità, sta convivendo con un problema all’adduttore. Sapevo che non avrebbe potuto giocare più di 60-65 minuti”.

I gol subiti pesano. È un problema di reparto o alla fase difensiva della squadra?

“Sicuramente dovremmo cercare di lavorare di più come reparti, purtroppo non abbiamo tempo. Stasera avevamo Parolo adattato che ha fatto un’ottima gara, ma Luiz Felipe aveva giocato due partite di fila. Vedremo quali sono le condizioni di Acerbi, la voglia questa sera c’è stata: facendoti due gol da soli le partite in Serie A non le vinci”.

Martedì sfida tra fratelli. Anche Filippo ha perso contro un super Consigli, come lei contro Silvestri. È preoccupato dalla sfida in famiglia?

“Sì, dopo aver visto giocare ieri sera il Benevento sì. È una sfida particolare, giocare con mio fratello è una grandissima emozione: ci sarei voluto arrivare con un altro risultato stasera. Purtroppo la Champions ti porta via tante energie mentali: stasera abbiamo sbagliato tante scelte. Ma basti vedere il Dortmund che ha preso cinque gol in casa o il Bayern che pareggia: qualche difficoltà c’è”.

Ma come vivete questa sfida?

“Sarebbe stato meglio arrivarci con altri risultati per entrambi. Però questo è il calcio, è fatto di scelte continue nei 90 minuti e la mia squadra ha fatto quello che poteva, ma ci siamo fatti due gol da soli e farne tre al Verona che ha la miglior difesa con la Juventus è complicato”.