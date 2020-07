Lazio, Inzaghi: "Ci stanno succedendo cose che non ci erano mai successe"

vedi letture

Dopo la sconfitta rimediata all'Olimpico contro il Sassuolo, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Non possiamo fare rotazione, cambiare giocatori che in situazioni normali non giocherebbero, bisogna fare di più tutti. Noi dobbiamo andare al di là, spiace perdere tre gare consecutive, probabilmente non ci era mai successo in quattro anni ma bisogna andare oltre e fare i punti per andare in Champions, sperando di far riposare qualche giocatore perché giocando ogni 2 giorni è impensabile. Ci sono successe cose che non era mai successe, abbiamo perso sette giocatori importanti, che ci avrebbero fatto diluirei le gare per i titolari, ora ce ne sono rimasti pochissimi e i giocatori della Primavera devono fare ancora un pochino di esperienza".