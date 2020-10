Lazio, Inzaghi: "Col Bologna prova di carattere. Campionato di A sempre difficile"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha commentato a Sky Sport la vittoria di oggi contro il Bologna:“Io penso che abbiamo fatto una grande prova di carattere. Giocavamo contro una squadra che sta raccogliendo poco ma che gioca bene ed è ben allenata. A livello fisico abbiamo qualche problematica e rotazioni un po’ limitate, ma ai ragazzi non potevo chiedere di più”.

I due cambi?

“Leiva e Marusic li devo ringraziare perché stamattina era più no che sì, avevo qualche problematica nell’inserire Escalante e Lazzari perché entrambi avevano qualche problema fisico".

Le difficoltà in Serie A al confronto con la bella prestazione in Europa?

“Nel campionato italiano tutte le partite sono difficili, siamo giustamente stati criticati dopo la partita di Genova contro la Sampdoria, ma oggi non mi sembra che la Samp abbia fatto una brutta gara. Il campionato di Serie A è difficile e per le squadre che giocano in Europa non è facile. Ma per noi è un onore rappresentare la Serie A in Europa”.

Cosa hai fatto a Luis Alberto?

“Io penso che nella prima stagione Luis Alberto faceva intravedere dei colpi non comuni, alla fine della stagione con il direttore abbiamo deciso di tenerlo e che avremo dovuto trovargli un posto. Si sta meritando tutto quello che sta ottenendo perché sta lavorando bene”.

È possibile che questa Lazio faccia meglio in Champions che in campionato?

“Questo lo dirà il tempo. Lo scorso anno stavamo facendo qualcosa di straordinario fino al lockdown, poi abbiamo avuto delle problematiche che ci hanno portato via energie. Il mio auspicio è di recuperare tutti i giocatori e di fare bene sia in Champions che in campionato. Oggi avevamo tante assenze, Leiva e Marusic probabilmente oggi non avrebbero giocato con la rosa al completo”.

Immobile?

“Si merita i record ce sta ottenendo, è un giocatore di quantità e di qualità. Spero che possa tornare al più presto a fare gol anche in Nazionale”.

Fa effetto battere Mihajlovic?

“Di lui ho un ricordo molto bello da compagno, era uno dei vecchi e con me si è sempre comportato nel migliore dei modi”.