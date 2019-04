Lazio, Inzaghi: "Col Milan ci aspetta uno scontro diretto importante"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha commentato così il pareggio odierno col Sassuolo ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono soddisfatto della reazione dei miei uomini. Mancavano otto minuti quando ha segnato Berardi, meritavamo di vincere ai punti, ma questo è il calcio. Si stava materializzando una beffa: il punto ottenuto cambia poco, ma stiamo attraversando un periodo così. La prestazione c’è stata, ora dovremo analizzare le due reti subìte oggi. In occasione della rete di Rogerio avremmo dovuto gestire il pallone, nel secondo abbiamo commesso una sciocchezza. Servirà più lucidità per gestire al meglio determinate situazioni".

Sul risultato: "Abbiamo svolto una grande gara, mentre a Ferrara potevamo far meglio. Avremmo dovuto evitare le due reti di oggi, ma abbiamo creato molto schiacciando il Sassuolo nella propria metà campo nella prima frazione di gioco. Ci sono state tante occasioni per noi, ora dobbiamo esser bravi e recuperare al meglio in vista di tre partite molto impegnative contro Milan, Udinese e Chievo: dovremo disputare questi impegni nel miglior modo possibile".

Sulla prossima gara col Milan: "La gara di sabato prossimo sarà molto importante come tutte le altre partite: sarà uno scontro diretto con una grande squadra che affronteremo nuovamente anche in Coppa Italia. Dobbiamo guardare le prestazioni: dovevamo vincere oggi, il punto ci rammarica, ma dobbiamo guardare avanti”.