© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Simone Inzaghi non sarà particolarmente contento dello 0-0 tra la sua Lazio e il Verona, ma può consolarsi con una striscia positiva che continua. Il pareggio di oggi è infatti il 17 risultato utile consecutivo conquistato dai biancocelesti in campionato: eguagliato il record conquistato nella stagione 1998-1999, con Sven-Goran Eriksson in panchina.