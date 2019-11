Lazio, Inzaghi: "Complimenti ai ragazzi, non era facile dopo il Celtic"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la vittoria conquistata contro il Lecce, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Penso che bisogna fare un plauso ai ragazzi, 48 ore fa abbiamo fatto una gara dispendiosa contro il Celtic, in un giorno e mezzo abbiamo dovuto preparare una gara insidiosa con una squadra come il Lecce, abbiamo commesso una disattenzione su un corner, dobbiamo migliorare ma non ho niente da dire a questi ragazzi. Avevamo speso tanto, nel secondo tempo avevo qualche giocatore un po' più fresco, stiamo bene, dobbiamo continuare, dobbiamo lavorare su noi stessi, per quello che hanno fatto va fatto un plauso ai ragazzi".