Lazio, Inzaghi: "Con l'Apollon darò una chance a chi ha giocato meno"

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Apollon Limassol: "I ragazzi sono stati bravi finora in Europa, a Cipro è importante perché abbiamo ancora la possibilità di arrivare primi nel girone. L'Apollon Limassol è una buona squadra, che ha fermato il Marsiglia e che a Roma all'andata ha fatto la sua gara. Le scelte di formazione in base alla qualificazione già acquisita? Domani ci sarà la possibilità per i giocatori meno impiegati di farsi vedere. Ho una squadra matura, che disputerà un'ottima gara a prescindere. Gestire Correa e tutti gli altri attaccanti? Sono i compiti di un allenatore. Correa ci sta dando tanto così come Immobile, Caicedo e Luis Alberto. Di volta in volta cercherò di scegliere l'opzione migliore".