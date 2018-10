Lazio, Inzaghi: "Condizione precaria? No, c'è calo attenzione in gare clou"

© foto di Federico Gaetano

Alla vigilia della sfida di campionato contro la Fiorentina, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha risposto a chi gli ha chiesto di eventuali problemi atletici e legati al cambio di modulo dopo le sconfitte contro Roma ed Eintracht Francoforte.

Ci sono problemi dal punto di vista atletico? "No, si parla di condizione atletica sempre dopo una sconfitta. Era successo anche dopo le prime due giornate. Corriamo anche in base a quanto riusciamo a tenere la palla, il possesso è aumentato e quindi corriamo bene. I valori sono buoni, a Francoforte in nove uomini abbiamo tenuto bene il campo, nonostante la partita l'avesse chiusa l'arbitro in anticipo viste le due espulsioni".

La squadra non fa il salto di qualità e crolla in partite delicate. "Abbiamo avuto qualche calo di attenzione in partite clou, è un difetto della squadra, devo essere bravo io a non farlo accadere. Speriamo di finire le partite undici contro undici e nel migliore dei modi".

Si parla sempre del possibile cambio di modulo come critica. "In questo momento la squadra ha bisogno di certezze. Possiamo variare a gara in corsa, lo abbiamo fatto spesso finora. In questo momento i ragazzi si riconoscono in questo modulo. Prossimamente potremo giocare con Badelj e Leiva insieme, potremo arretrare Luis Alberto e alzare Milinkovic. Faremo i cambi se servirà nel momento opportuno".