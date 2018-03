Lazio, Inzaghi conferma: "Milinkovic-Savic ha dolore, out domani"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato delle condizioni di Luis Alberto in vista della gara contro la Dinamo Kiev. "Ha saltato gli ultimi allenamenti perché gli è nato un figlio, ma è perfettamente arruolabile. Ci è voluto essere a tutti i costi. Non è in ballottaggio con Anderson, ma con Murgia per fare la mezzala. Milinkovic-Savic ha stretto i denti col Cagliari perché è un ragazzo generoso, ma oggi sentiva dolore e non è stato convocato".