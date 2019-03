Lazio, Inzaghi: "Contento per i ballottaggi. Strakosha? Vediamo come sta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tanti dubbi per Simone Inzaghi, allenatore della Lazio che domani sera sfiderà la Fiorentina. A partire dal portiere: "Strakosha ha avuto buoni riscontri, ora vediamo come reagirà la spalla (vittima di una contusione, ndr). Allenamento positivo anche per Lulic, mentre Immobile a parte martedì ha sempre lavorato a pieno regime. Domattina piccola sgambata in campo, però intanto sono tutti convocati a parte Berisha, Wallace e Lukaku".

Ballottaggio Marusic-Romulo. Come decide?

"Io credo che Romulo sia una grandissima risorsa, sono contento di averlo in gruppo. Prima del Milan l'avevo visto molto bene e ho scelto lui. Poi contro la Roma stavano entrambi bene, io penso che sia una cosa positiva per un allenatore avere dei ballottaggi, come ne ho per domani. Li scioglierò domattina, anche prima del derby c'erano diversi giocatori che avevano recuperato. Anche per domani ho dei dubbi ma sono contento di averli, sono contento di non avere più 12-13 giocatori a disposizione come accaduto contro il Siviglia".

Formula fantasia con Milinkovic e Luis Alberto mezzali anche domani?

"Ho parecchi dubbi. Sicuramente giocherà Luis Alberto, poi per gli altri valuterò dopo l'allenamento di domani".