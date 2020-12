Lazio, Inzaghi: "Contro l'Udinese siamo stati presuntuosi. Si può perdere, ma non così"

Intervistato da Sky Sport alla vigilia della gara di Champions sul campo del Borussia Dortmund, mister Simone Inzaghi ha ricordato anche il brutto 1-3 patito domenica scorsa in casa contro l'Udinese in campionato: "Si può perdere una partita, ma non in quel modo. Contro l'Udinese abbiamo peccato di presunzione. L'abbiamo analizzata e ora dobbiamo guardare avanti, pensando solo al Borussia Dortmund. Abbiamo lavorato quattro-cinque anni per entrare in Champions e vogliamo giocarcela con tutte le nostre forze", le dichiarazioni del tecnico della Lazio.