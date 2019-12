Lazio, Inzaghi: "Contro la Juve daremo il massimo, è un buon momento"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria conquistata contro l'Udinese, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Ora la Juve? Sarà una gara importante e difficile, ci prepareremo nel migliore dei modi, sapendo chi affronteremo, una grandissima squadra, siamo in un buon momento ma le insidie in Serie A sono sempre pronte. Come è diversa questa Lazio rispetto a due anni fa? La Lazio è cresciuta, è conscia delle sue possibilità sapendo che le altre non stanno a guardare. Dobbiamo mantenere la posizione in classifica sapendo che sarà un campionato aperto fino alla fine e dobbiamo sempre farci trovare pronti. Stiamo tenendo un ottimo passo, un passo che negli altri campionati porterebbe un primo o secondo posto, Inter e Juve hanno numeri straordinari, sabato avremo una grande possibilità, sappiamo che affronteremo una grande squadra, la preparare nei prossimi sei giorni, affronteremo la regina degli ultimi campionati, hanno una grande squadra ma cercheremo di fare al massimo".