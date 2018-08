Lazio, Inzaghi: "Contro Napoli e Juventus devi fare qualcosa di più"

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto al termine del match perso contro la Juventus (2-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Alla fine i punti sono zero. È soddisfatto della prestazione?

"No, non sono soddisfatto. Abbiamo fatto due partite discrete, ma con Napoli e Juventus non basta. Siamo stati troppo leggeri, abbiamo sbagliato dei passaggi semplici. Dovevamo fare di più. La partita è stata sbloccata da un gran gol di Pjanic, ma in determinate partite dobbiamo fare qualcosa di più".

Correa può essere una pedina fondamentale? Milinkovic-Savic è ancora nervoso?

"Io penso che tutti devono salire di condizione, è superfluo parlare di Milinkovic-Savic. Correa si sta integrando nel migliore dei modi. Adesso dopo la sosta inizierà un tour de force. Non ci aspettavamo questo inizio, volevamo un calendario diverso. Dovevamo fare di più. Siamo stati discreti, ma dovevamo fare di più".

Dovete sviluppare il gioco più sul palleggio che sugli strappi?

"Abbiamo qualche soluzione in più, ma contro queste squadre sappiamo bene che non ti puoi permettere di abbassare la tensione. Stasera abbiamo fatto una buona prima parte di gara. Nel secondo tempo abbiamo mosso palla, ma dovevamo fare di più".

Se si fa male Acerbi chi hai come alternativa?

"Ramos è cresciuto molto, ma col Napoli si è infortunato. Lo riavremo dopo la sosta. In questo momento Acerbi è un perno fondamentale".

Avete fatto pochi tiri in porta. Hai cambiato qualcosa per equilibrare la squadra?

"Ci sono una serie di cause, a partire dagli avversari. La condizione, fondamentale contro squadre come Napoli e Juventus. Pattiamo con due giornate di ritardo, non sono soddisfatto ma sono fiducioso. Tutte le partite in Italia vanno giocate e vinte".