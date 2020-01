Lazio, Inzaghi: "Correa ha accusato un problema al polpaccio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il successo ottenuto sul campo del Brescia: "Abbiamo fatto una partita non semplice, lo sapevamo. Il Brescia ha difeso molto bene in inferiorità numerica, abbiamo avuto dei problemi a gestire la palla ma ci abbiamo creduto fino alla fine. Iniziamo nel migliore dei modi il 2020. Ho giocatori che stanno bene, al di là delle assenze la squadra ha tenuto bene il campo. Sono soddisfatto. Temevamo la trasferta, era una partita insidiosa. Loro hanno un ottimo allenatore e ottimi elementi, onore alla squadra per la vittoria importantissima".

L'aspetto tattico? "Abbiamo cambiato qualcosa. Loro si sono messi 5-3-1 difendendosi molto bassi, noi dovevamo muovere più velocemente la palla ma il campo non ci aiutava. Queste partite si possono rivelare molto insidiose. Segnare al 90' è una costante. La squadra non molla mai, bravo Ciro a segnare un gol fondamentale. Dobbiamo continuare così. Abbiamo un problema con Correa, ha sentito un indurimento al polpaccio. Speriamo non sia nulla di grave perché per non è un giocatore importantissimo".