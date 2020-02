© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato anche di Correa e Luis Alberto:

"In questi infortuni fare delle date è difficile. Correa l'ho visto bene e ha già voglia di rientrare. È sempre molto positivo. Ci sono speranze per la prossima settimana, ma dire una data precisa è difficile. Luis Alberto? Abbiamo un ottimo rapporto, c'è grandissima stima, in questo momento non possiamo permetterci di perderlo. Aveva qualche problema prima del derby, non c'era a Napoli, per questo l'ho tolto. La sua reazione? Un minuto dopo c'eravamo già chiariti con lo sguardo. È bastato un attimo per far rientrare tutto".

