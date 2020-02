© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, che potrebbe consentire alla sua Lazio di scavalcare l'Inter al secondo posto e portarsi a -2 dalla Juventus, il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa affrontando anche l'argomento relativo alle condizioni fisiche di Correa e Cataldi: "Hanno due problemi simili, probabilmente abbiamo affrettato i loro rientri. Danilo era prossimo al rientro ma ieri non era ancora pronto. Quindi potrebbe slittare. Correa è a buon punto, abbiamo deciso di tenerlo qualche giorno a riposo assoluto. Nei due-tre giorni successivi al Verona vedremo se li possiamo recuperare per il Parma oppure direttamente per l'Inter".

