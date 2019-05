Lazio, Inzaghi da domani in vacanza. Manca il summit con Lotito

© foto di Federico Gaetano

Mancano 24 ore alla definizione del futuro della panchina della Lazio, che attende di capire se andare avanti o meno con Simone Inzaghi. Il Corriere dello Sport in edicola scrive che ieri il presidente Claudio Lotito non ha chiamato l'allenatore, dunque l'incontro è slittato ulteriormente e domani l'allenatore partirà per una vacanza di due settimane negli States. Se non dovesse esserci un summit entro la giornata di oggi - si legge - prenderebbe corpo l'ipotesi del divorzio, col conseguente inizio del casting per la panchina in casa biancoceleste.

Lotito al Consiglio federale. La giornata del presidente sarà lunga, da capire se ci sarà il tempo di sentire il suo allenatore. Da valutare, inoltre, come andranno a incastrarsi le varie soluzioni legate alle panchine di Serie A perché Inzaghi era nel mirino della Juventus, ora ci pensa anche il Milan. Le prossime ore, per il rapporto tra Inzaghi e la Lazio, saranno probabilmente decisive.