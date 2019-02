© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In conferenza stampa, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi parla così in vista della sfida al Siviglia di Europa League: "Nessuna gerarchia, mi sono accorto in questi anni che non puoi mai mettere in conto qualcosa. Poi si ferma un giocatore che avevi pensato in un'altra posizione, ora ho in mente una formazione, poi ci sono altri due allenamenti e tutto può cambiare. Devo schierare la migliore per domani, poi domenica sarà complicato a Genova".