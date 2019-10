Lazio, Inzaghi difende le scelte: “Giusto dare spazio a tutti i giocatori"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria sul Rennes in Europa League ha parlato anche della formazione iniziale scelta: “Sicuramente nella prima frazione dovevamo fare meglio, sopratutto in costruzione. Dovevamo trovare gli attaccanti con maggiore continuità. Ho inserito Milinkovic per avere maggiore fisicità, ma detto questo è giusto dare spazio a tutti, specie con tanti impegni come quelli di questo periodo. Quello di oggi era il sesto match in pochi giorni e ancora non abbiamo finito. C'è un altro impegno nel weekend prima della sosta".