Lazio, Inzaghi: "Dispiace per il pari, regalati due gol al Sassuolo"

Intervistato da Sky Sport, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha analizzato così il pareggio col Sassuolo: "I ragazzi sono stati bravi, non abbiamo concesso nulla al Sassuolo. Nel secondo tempo però abbiamo permesso ai nostri avversari di realizzare due gol da evitare. Affrontavamo un buon Sassuolo, che ha fatto fatica proprio perché noi abbiamo fatto una grande gara. C'è rammarico per il pari, ma abbiamo riacciuffato il risultato al 94' e vincendo il recupero saremmo comunque quarti".

Su cosa ha sbagliato la Lazio: "Oggi ciò che non è andato sono i due gol subiti. Una squadra come la Lazio non può subire due reti così, anche perché non avevamo concesso nulla al Sassuolo. In ogni caso guardo avanti e guardo la prestazione, abbiamo fatto la prestazione che dovevamo".

Sul risultato: "Dispiace per questo pari, avevamo davanti un bellissimo pubblico e volevamo la vittoria. Siamo stati puniti su due disattenzioni che non dovevano essere commesse. Ai ragazzi comunque non posso dire nulla".

Sulla prossima gara col Milan: "Sarà una partita importantissima. Siamo tutte lì e c'è ancora una lotta aperta per l'Europa. Questo punto in due partite ci rallenta un po', ma noi non molliamo e ce la giocheremo fino alla fine".

Su Immobile: "Immobile ha fatto un'ottima partita. Ha trasformato il rigore ed è stato determinante anche per il gol di Lulic. Ci sta poi di sbagliare quell'occasione, anche se la gente si sarebbe aspettata un altro gol da lui".