Lazio, Inzaghi: "Dispiace per il risultato. Speriamo torni presto Correa"

Raggiunto da Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 contro l'Hellas Verona, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, commenta così solo il risultato: "Ho fatto i complimenti alla Lazio, in pochi giorni abbiamo preparato la partita contro un avversario tosto. Ci sono le serate come questa: c'è rammarico per i tre punti, ma in campo abbiamo dato tutto".

Ha fatto il record di risultati utili consecutivi. C'è comunque dispiacere?

"È normale, volevamo la vittoria con tutte le nostre forze, davanti alla nostra gente. Dispiace per il risultato, però abbiamo fatto 24 tiri, 3-4 miracoli del loro portiere: a volte bisogna accettare il pareggio, anche se ci sta stretto".

Qualche imprecisione da parte degli attaccanti?

"Io penso che siano stati bravissimi. Immobile e Caicedo si sono sacrificati e hanno impegnato il loro portiere, Luis Alberto ha trovato due volte il palo. È andata così, ci teniamo la prestazione e guardiamo al Parma".

È sollevato dal fatto che Radu e Milinkovic, assenti contro il Parma, ci saranno contro l'Inter?

"Sollevato no, hanno preso due ammonizioni non c'erano. Come non la meritava Jony. Sono cose che capitano: non faccio scelte guardando ai diffidati. È normale che Radu e Milinkovic sono due giocatori molto importanti per noi".

Può pesare una rosa non molto ampia?

"Abbiamo cercato di porre rimedio sul mercato, abbiamo l'assenza pesante di Correa: speriamo che possa rientrare al più presto, ne abbiamo bisogno. Sapevamo che questa settimana sarebbe stata delicata per le tre partite molto ravvicinate. Ora non sarà semplice la partita contro il Parma: è fisica, organizzata, ha un allenatore preparato".

Vi ha messo in difficoltà la forza fisica del Verona? Anche il Parma è molto aggressivo.

"Beh, difficoltà relative. Di sicuro abbiamo dovuto spendere tantissimo a livello fisico. Però penso che le giocate ci siano state, abbiamo creato parecchie situazioni pericolose. Ci teniamo la prestazione, sono d'accordo che il Verona è una squadra difficile da affrontare".