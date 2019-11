Lazio, Inzaghi: "Domani Luis Alberto e Lulic titolari. Correa da valutare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce. Sulla formazione: "Lulic e Luis Alberto giocheranno, giovedì hanno riposato per 60 minuti. Per gli altri dovrò valutare e parlare con i diretti interessati".

Come sta Correa?

"Ieri ha svolto un buon lavoro, ha fatto quasi completamente la seduta col gruppo. Spero che oggi sia nella migliore condizione, perché davanti Immobile e Caicedo hanno spinto tanto. Se Correa ci fosse stato giovedì, Immobile non avrebbe giocato contro il Celtic dall'inizio. Ciro è quello che ha accumulato più minuti ma credo abbia recuperato molto bene. Caicedo come sta? Ancora non lo so, non siamo ancora a 36 ore dal Celtic".

Perché abbiamo visto Lukaku solo a Firenze?

"Sta bene, ha fatto molto bene a Firenze quando è entrato. Col Torino, eravamo sul 3-0 al 50', e ho pensato ad altre opzioni. Contro il Milan avevo fatto un doppio cambio, poi Caicedo si è fatto male e ho dovuto fare una sostituzione forzata. Deve continuare a crescere di condizione, può darci una grande mano".