© foto di www.imagephotoagency.it

Mastica amaro Simone Inzaghi, oggi in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico della Lazio prima della sfida al Cluji: "In campionato stiamo giocando un ottimo calcio dalla prima giornata fino alla 13°. Il terzo posto è ampiamente meritato. In Europa il sorteggio poteva andare meglio. I ragazzi sono stati bravi nelle prestazioni, meno nei risultati. Per la qualità che abbiamo dovevamo passare il girone, che probabilmente non passeremo. Non siamo stati capaci nel far girare gli episodi a nostro favore come dovrebbe fare una grande squadra".