Lazio, Inzaghi: "Due gare per un sogno che vogliamo far diventare realtà"

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine di Lazio-Atalanta, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky: "Abbiamo sbagliato l’approccio alla gara, il gol nerazzurro dopo due minuti ci ha complicato i piani, siamo stati bravi a riprenderla, applausi a Strakosha che ha salvato il risultato ma anche noi abbiamo avuto delle chance per ribaltare la sfida. Mancano 180 minuti, due partite in cui dare tutto perché abbiamo un sogno lì davanti e vogliamo farlo diventare realtà. I ragazzi sono stati bravi, hanno fatto tutto ciò che avevamo preparato ma avevamo delle assenze pesanti, se ne sono poi aggiunte delle altre durante la partita, occorre anche riconoscere i meriti dell’avversario: ora dovremo recuperare le energie perché da qui alla fine abbiamo bisogno dell’apporto di tutti. Abbiamo diverse opzioni e dovremo utilizzarle nel migliore dei modi: ci attendo due gare molto importanti per noi".

"Ho optato per Lukaku come terzo cambio perché volevo maggiore spinta sulle fasce, centralmente l’Atalanta si difendeva bene ma è stato bravo Gasperini il quale ha cambiato subito l’uomo sulla fascia destra che quindi doveva andare a contenere il belga. Lulic si è spostato nel ruolo di Milinkovic nel finale di gara, con il serbo al posto di Caicedo: l’attaccante stava facendo bene ma è stato fermato dai crampi”.