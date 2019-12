Lazio, Inzaghi: "Due trofei in cinque mesi, è stato un anno fantastico"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Rai Sport a margine del Globe Soccer Awards di Dubai: “Penso sia stato un anno fantastico. Abbiamo vinto Coppa Italia e Supercoppa nel giro di cinque mesi. Siamo felici. Sappiamo che aumenteranno ancora le tensioni su di noi, ma siamo consapevoli che stiamo facendo grandi cose e che vogliamo migliorarci sempre, che la squadra ha tantissima stima, che si lavora bene giornalmente e che adesso siamo in una ottima posizione di campionato ma adesso si ricomincia e bisognerà ricominciare ancora meglio di come si era finito. Sappiamo tutti che bisogna sempre migliorarsi e cercare di migliorare. Io personalmente sono contento di quello che sto facendo ma devo cercare sempre di fare meglio perché, lo sappiamo, nel calcio dietro non bisogna mai guardarsi. Sicuramente non bisogna dimenticare perché qualcosa di buono è stato fatto, ma il mio obiettivo e quello della mia squadra è di guardare avanti e cercare di fare sempre meglio”.

In chiusura una battuta sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: “Io penso che Ibra possa aiutare il Milan, possa aiutare la squadra ad ottenere quello che vuole, mi hanno detto che sta ancora molto bene, che è un giocatore a tutti gli effetti, che, sapendo come si cura, può ancora fare la differenza nel campionato italiano".