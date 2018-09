Lazio, Inzaghi e i tifosi: "In vent'anni non mi hanno mai tradito"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pochi tifosi all'Olimpico: con il derby di Roma in programma alle 15 di sabato, è un rischio concreto. Ne ha parlato Simone Inzaghi: "Penso che alla fine i tifosi risponderanno come sempre. Io posso solo ringraziarli: a Empoli siamo arrivati col pullman allo stadio e abbiamo trovato sul piazzale oltre duemila tifosi ad aspettarci. Venivamo da due sconfitte e una vittoria col Frosinone. Da 20 anni sono alla Lazio, i tifosi non mi hanno mai tradito e anche domani ci faranno sentire a casa (la Lazio sulla carta gioca in trasferta, ndr)".