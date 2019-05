© foto di Federico Gaetano

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida contro il Cagliari, ha parlato in conferenza stampa affrontando anche l'argomento relativo alle tante voci di mercato che lo riguardano: "Il mio attaccamento alla Lazio lo conoscete. In questo momento ci stiamo giocando ancora tanto e non è scontato al 15 maggio. Non ho tempo di pensare ad altro se non alle partite e alle finali che ci aspettano. Voglio, insieme al mio staff, concludere la stagione nel migliore dei modi".