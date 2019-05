© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, c'è grande incertezza intorno al futuro alla Lazio di Simone Inzaghi. Uno scenario che circola in queste ore parla di possibili dimissioni del tecnico topo la sfida contro il Torino all'ultima di campionato. Questo non significherebbe comunque liberarsi subito e senza passare da Lotito, col presidente dovrà comunque trattare. Per il numero uno dei biancocelesti non ci sono dubbi sulla permanenza di Inzaghi, ma intanto escono i primi nomi per la possibile sostituzione: si va da De Zerbi a Mihajlovic passando per Gattuso e Giampaolo. Qualcuno sussurra anche il nome di Liverani, senza dimenticarsi che in casa sta crescendo anche Rocchi, fresco di titolo regionale vinto con l'U14 laziale.