Lazio, Inzaghi: "E' mancata la ciliegina del gol, ora testa al derby"

Al termine del match pareggiato contro il Milan, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Diciamo che è mancato solo il gol. I ragazzi hanno fatto un'ottima gara di sostanza. Giocavamo contro la squadra più in forma della Serie A e non abbiamo concesso una parata a Strakosha. Questo è di buon auspicio anche se dovevamo segnare ma se dovevamo pareggiare va bene lo 0-0".

Acerbi ha arginato Piatek.

"A parte Acerbi penso che anche Bastos, Patric e i quinti di centrocampo hanno fatto una partita attenta. Abbiamo sempre avuto il pallino del gioco. Non dimentichiamo che di fronte avevamo tanta qualità ma siamo stati bravi a limitarli bene. E' mancata la ciliegina del gol. Ora rientreranno alcuni giocatori ma ho grande disponibilità. Va fatto un grande elogio a Bastos perchè molti giocatori non avrebbero giocato nelle sue condizioni".

Ora testa al derby.

"Siamo orgogliosi di aver giocato questa semifinale, sappiamo che avremo meno tempo a disposizione dei nostri avversari sabato ma cercheremo di prepararla nel migliore dei modi ma sono convinto che con questa convinzione faremo un buon derby".

Unica squadra in campo la Lazio.

"C'era il timore. Il Milan è la squadra più in forma in Italia in questo momento ma siamo stati bravi noi a far sì che i rossoneri facessero poco. Peccato non aver trovato il gol, siamo scesi bene in campo e abbiamo fatto una grande partita".

Ti aspettavi un Milan così rinunciatario?

"Io penso che sia più merito della Lazio. Il Milan ha grandissima qualità sapevamo che ci avrebbe aspettato ma i ragazzi sono stati bravi. In questo momento si vede che non deve entrare ma io guardo la prestazione e ce la giocheremo a Milano".

Un'ipotesi 4-2-3-1 per il futuro?

"Io penso che qua a Roma si parla molto di moduli. Più che i moduli conta l'interpretazione. L'anno scorso siamo stati il miglior attacco in Italia e il quarto in Europa e giocavamo allo stesso modo. Sono cambiati giocatori ma abbiamo qualità per segnare in tutte le partite. Interpretando le gare così penso che regaleremo soddisfazioni ai tifosi"

Badelj e Lucas Leiva possono coesistere?

"Sicuramente. E' chiaro che in un centrocampo a tre li vedo come play davanti alla difesa. Badelj è in crescita ma stasera anche Leiva ha fatto molto bene. I moduli lasciano il tempo che trovano".

L'episodio su Correa nel primo tempo?

"Dopo l'anno scorso ho detto che non avrei parlato più di arbitri e VAR. Vedendo che il pallone cambia direzione direi che ha fatto bene l'arbitro".