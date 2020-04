Lazio, Inzaghi e Tare pensano a Romagnoli. Il difensore potrebbe anche lasciare il Milan

Alessio Romagnoli può lasciare il Milan. Contratto in scadenza 2022 - sottolinea il Corriere dello Sport - e rinnovo complicato: il fondo Elliott avvierà l’ennesima rifondazione abbassando gli ingaggi dei rossoneri sino alla soglia dei 2 milioni. Il difensore ne guadagna 3,5 e non si esclude possa essere sacrificato. La Lazio ci pensa. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un contatto tra il suo agente e la società biancoceleste semplicemente esplorativo. L’idea avrebbe trovato terreno fertile. Lotito e il ds Tare sono interessati e verranno costantemente informati degli sviluppi, ma non solo. Romagnoli è anche uno dei giocatori preferiti del tecnico della Lazio, che lo conosce dai tempi in cui stava iniziando la carriera di allenatore nel vivaio biancoceleste e lui giocava nella Primavera della Roma.