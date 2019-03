© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non sarà un derby semplice per Simone Inzaghi, che oltre alle difficoltà classiche della stracittadina, dovrà fare anche i conti con il giudizio del suo presidente Claudio Lotito. Infatti, gli occhi sono tutti puntati sul tecnico, che è chiamato a vincere la sfida contro la Roma per dare seguito all'obiettivo europeo. L'allenatore non è più intoccabile e in base ai prossimi due mesi di risultati, verrà deciso il suo futuro. In sintesi: i conti si faranno a fine stagione, ma il derby sarà un vero e proprio spartiacque. A riportarlo è il sito del Corriere dello Sport.