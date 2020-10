Lazio, Inzaghi e una media punti da top: ma sul rinnovo ancora tutto tace

A un passo da Giovanni Trapattoni. Simone Inzaghi, presente sabato sera al Festival dello Sport, è vicinissimo a entrare in una prestigiosa top 15 del calcio italiano, quella relativa alla media punti degli allenatori in tutta la storia del campionato di Serie A. Il tecnico della Lazio al momento è 16° con una media di 1,81 punti a partita, frutto dei 292 conquistati in 161 panchine. I primi tre arrivati a Palermo, all'esordio, nell'ormai lontano aprile 2016. L'ultimo conquistato - con le unghie e con i denti - domenica scorsa in casa contro l'Inter di Conte. Da sabato (ore 18 contro la Sampdoria) proverà a migliorare la propria statistica per agganciare chi lo precede, ovvero l'ex ct Trapattoni, che vanta una media di 1,84 (1266 punti su 689 presenze a bordocampo). Al primo posto, in questa speciale graduatoria, c'è Antonio Conte (2,22): alle sue spalle invece troviamo Mourinho (2,18) e Allegri (2,04).

Testa al presente, ma anche al futuro. Perché Inzaghi è in scadenza nel prossimo giugno e sembrava essere imminente - durante questa sosta - la fumata bianca per il rinnovo. Dopo i primi approcci di lunedì scorso, da Lotito non è arrivata alcuna convocazione ufficiale per mettere nero su bianco il nuovo accordo da 3 milioni annui (adesso prende due milioni, è quarto nella classifica degli allenatori più pagati della Serie A). Dopo alcune tensioni estive, le parti si sono riavvicinate: nessuno ha mai avuto fretta ma la sensazione è che il momento sia propizio e che ogni giorno però può essere quello buono.