Lazio, Inzaghi: "Empoli veloce e tecnico, sarà una gara insidiosa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna in casa Lazio, Simone Inzaghi ha parlato anche dell'Empoli, avversaria di domani in campionato. "E' una squadra molto veloce e frizzante, tecnica dalla metà campo in su. Sulle fasce spingono molto, troveremo una squadra che verrà a giocarsi la sua partita, sappiamo le insidie di questa gara. L'allenatore lo conosco, è esperto e bravo, tra oggi e domani cercheremo di preparare la partita nel migliore dei modi, sempre con rispetto dell'avversario".