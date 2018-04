Lazio, Inzaghi: "F. Anderson-Luis Alberto? In campo anche insieme"

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida di Europa League contro il Salisburgo (ritorno dei quarti di finale in programma alla Red Bull Arena), il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato anche di una possibile scelta di formazione: "I ballottaggi ci sono in tutti i settori del campo. Potrebbero giocare anche tutti e due assieme. Ho 20 giocatori, tutti a disposizione tranne Lulic che ha un problemino. Sceglierò la formazione migliore anche in base al risveglio muscolare che effettueremo domattina".