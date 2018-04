Lazio, Inzaghi: "Fallo di Marusic? Deciso così. Grande disponibilità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il successo corsaro della Lazio contro l'Udinese: "Per noi era una partita importante, i ragazzi sono stati bravissimi. Nonostante il gol a freddo non hanno perso lucidità, hanno continuato a sviluppare quello che proponiamo, nel secondo tempo abbiamo concesso pochissimo nonostante i cambi dell'Udinese. Avevo detto in conferenza che probabilmente avrei potuto optare per Luis Alberto e Milinkovic mezzali, avevo già quell'idea in testa. Probabilmente con Parolo o Murgia in fase difensiva riusciamo a fare meglio, ma c'è grande disponibilità. Luis e Milinkovic hanno corso tanto, al momento del cambio di Murgia la scelta è stata difficile, poi ho tolto Luis Alberto, che era anche diffidato".

"Adesso ci saranno due impegni importanti, la testa è a Salisburgo. Giochiamo contro una squadra organizzata, che corre e può creare pericoli. Sceglierò la formazione migliore, senza farmi condizionare dal derby, proveremo a giocare al meglio".

Sul fallo di Marusic: "Era a cinquanta metri dalla porta, probabilmente c'è stato il tocco, ma hanno giudicato così. Avendo due mezzali offensive ho chiesto ai quinti di stare più in mezzo, è stato bravo Marusic, anche Patric quando è entrato. Siamo venuti a giocare in un campo difficile, contro una squadra che ha qualità. Questo schieramento potrebbe avere un futuro, a gara in corso l'abbiamo fatto tante volte. Con questa disponibilità si può anche fare. Bisognerebbe chiedere a Leiva e ai tre difensori quanto hanno speso (ride, ndr)".