Lazio, Inzaghi: "Fares al massimo in panchina: arriva con una preparazione inadeguata"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato della possibilità di vedere Fares in campo contro i nerazzurri: "Manca ancora l'allenamento di oggi. Verrà convocato, è un giocatore che è arrivato con una preparazione non adeguata. Non lavorava con la palla prima alla Spal. Sta crescendo e cerca di imparare velocemente. Al massimo verrà in panchina".

