© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La grande stagione che sta portando avanti la Lazio di Simone Inzaghi è sotto gli occhi di tutti. I 50 punti attuali valgono il terzo posto in classifica, anche se proprio secondo il tecnico in altri campionati la sua squadra sarebbe ancora più in alto in classifica: "Stiamo facendo cose ottime, sensazionali. Dobbiamo continuare. In altri campionato saremmo al comando, ma qui ci sono Inter e Juve che stanno andando fortissimo. Domani dovremo fare un ultimo sforzo, è stata una settimana intensa e dispendiosa".