Lazio, Inzaghi: "Felipe Anderson e Nani erano pronti da tempo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In conferenza stampa, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato così della prova offensiva della sua squadra stasera: "Davanti ho giocatori di qualità. Felipe e Nani erano già pronti per giocare, ma togliere Luis Alberto e Immobile non era opportuno. Avevo detto che con tante partite ci sarebbe stato spazio per tutti. Per un allenatore mettere dentro due attaccanti così è un piacere visto come giocano. Siamo stati bravi, abbiamo vinto contro una squadra organizzata che darà fastidio a tanti. Temevo tanto questa partita, ma l'abbiamo preparata nel migliore dei modi. Dovevamo vincere, la preparavamo da due mesi. Abbiamo fatto tre gol di ottima fattura, ora dovremo essere bravi in questi giorni a recuperare le energie".