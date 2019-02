Lazio, Inzaghi: "Fiducia per il recupero di Immobile. Genoa gara difficile"

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel dopo la sconfitta subita in casa contro il Siviglia in Europa League: "Per noi è un momento un po’ così per quanto riguarda gli infortuni. Abbiamo tante defezioni che dobbiamo essere bravi a sopperire. Mercoledì giocheremo la gara di ritorno con molta fiducia. Giocheremo con una squadra che abbiamo visto essere molto forte. Oggi con un po’ di cattiveria in più potevamo pareggiarla. Troveremo uno stadio molto caldo ma adesso bisogna andare per gradi. Pensiamo alla gara col Genoa e poi al ritorno col Siviglia. Recuperi? Su Immobile c’è fiducia, Milinkovic sta meglio ma va valutato. Parolo non ci sarà, e vedremo invece l’entità degli infortuni di Luis Alberto e Bastos. Similitudini fra le due formazioni? Giochiamo con lo stesso modulo, loro sono una squadra esperta che ha sfruttato bene le ripartenze. Nel secondo tempo li abbiamo limitati molto. Senza Banega al ritorno? Abbiamo visto la sua importanza, ma hanno i giocatori per sostituirlo. Col Genoa avremo una partita molto difficile. Dovremo essere bravi ad affrontarla nel modo giusto".