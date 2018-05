Lazio, Inzaghi: "Finale bellissima con l'Inter, vogliamo la Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha commentato così a Radio Rai il pareggio di oggi col Crotone: "Era una partita importantissima per noi. Il Crotone ha fatto ciò che doveva fare, probabilmente avremmo meritato di più, ma il destino voleva una finale tra noi e l'Inter. Abbiamo dato tutto quello che avevamo in campo. C'è delusione giustamente, ma da domani ricominceremo a lavorare e correre per centrare il nostro obiettivo. Quella coi nerazzurri sarà una bellissima partita, faremo di tutto per provare a festeggiare dinanzi ai nostri tifosi. Infortuni? Oggi non possiamo fare previsioni. Agli infortunati si è aggiunto anche Lukaku, abbiamo assenze importanti. Cercheremo di recuperare tutti per domenica, poi deciderò la formazione migliore".