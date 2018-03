Lazio, Inzaghi furioso con la FIGC: nel mirino il minutaggio dei nazionali

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta Il Messaggero, Simone Inzaghi sarebbe furioso con la FIGC per l'utilizzo eccessivo di Marco Parolo e Ciro Immobile in Nazionale. Il centrocampista ha giocato 150 minuti in totale tra Argentina e Inghilterra, mentre l'attaccante ne ha disputati 139. Ma la Lazio non è la squadra più penalizzata dalla sosta: Insigne e Jorginho del Napoli sono rimasti in campo rispettivamente per 180 e 176 minuti; Rugani e De Sciglio 180, Buffon 90. Un po' meglio è andata alle rivali Milan, Inter e Roma, e forse è questo che ha indispettito il tecnico biancoceleste: Cutrone ha giocato pochissimo, mentre Bonaventura non è mai stato utilizzato da Di Biagio. L'Inter accumula gli 86 minuti di Candreva e i 10 di Gagliardini, la Roma i 110 di Pellegrini e i 60 di Florenzi.