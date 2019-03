Lazio, Inzaghi: "Futuro? L'obiettivo è migliorare e restare competitivi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Parma, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha risposto anche alle domande relative al suo futuro: "Sono onorato di allenare la Lazio. Il nostro obiettivo è di migliorare anno dopo anno e di restare competitivi. Peccato per l'eliminazione dall'Europa League, ma siamo ancora in corsa su due obiettivi. Siamo in semifinale di Coppa Italia ed in campionato siamo ancora in corsa per i nostri obiettivi. Spero in tante soddisfazioni per i ragazzi nei prossimi 2 mesi e mezzo".