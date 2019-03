Lazio, Inzaghi: "Gara chiusa già nel primo tempo, ma oggi non era facile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni Sky, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha così parlato dopo il largo successo sul Parma: "I ragazzi sono stati bravi, affrontavamo una partita importante. Siamo stati sempre lucidi, abbiamo chiuso la gara già nel primo tempo".

Hai giocato con una squadra molto offensiva. E' questa la formula giusta?

"Effettuo delle scelte in base alla partita che affrontiamo. Non dimentichiamo che fuori abbiamo gente come Parolo e Cataldi".

Come mai questa formula funziona così tanto?

"Io penso che per essere squadra tutti devono dare una mano ed aiutarsi. Oggi Caicedo e Correa non hanno segnato, ma hanno dato grandissima disponibilità alla squadra, anche in fase di non possesso: conta la mentalità, non tanto i sistemi. E' importante la voglia di vincere, oggi dovevamo recuperare i tre punti della scorsa settimana. La partita è diventata facile, ma alla vigilia non lo era affatto".

E' stata una intuizione vincente quella di arretrare Luis Alberto.

"Penso che ogni stagione sia a sé, l'anno scorso siamo stati il miglior attacco in Italia con Luis Alberto alle spalle di Immobile. Di volta in volta devo sacrificare qualche mezzala, ma ho dei ragazzi molto disponibili: Parolo ha capito la situazione, del resto ha sempre giocato con me".

Luis Alberto, probabilmente, può fare ancora di più in zona gol. Quando troverà continuità in questo senso?

"L'anno scorso ha segnato tanto, in questa stagione è stato fermato da un infortunio. E' un giocatore che abbina qualità e quantità, si mette a disposizione della squadra".