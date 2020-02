vedi letture

Lazio, Inzaghi: "Giocare a porte chiuse? Assolutamente no, il calcio è dei tifosi"

Nel corso della conferenza stampa postpartita di Genoa-Lazio 2-3, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato così dei rinvii delle partite causati dal Coronavirus, affermando però di non essere favorevole a giocare a porte chiuse: "Per quello che sta succedendo penso che sia giusto prendere le giuste precauzioni, fare tantissime prevenzione, cercare di sconfiggere e capire il problema fermando il campionato perché non bisogna sottovalutare quello che sta capitando. Penso che ci stiamo muovendo nella direzione giusta. Porte chiuse? Assolutamente no. Il calcio è dei tifosi, è di giornate come oggi con tifosi del Genoa splendidi e della Lazio altrettanto splendidi".