Lazio, Inzaghi: "Giocare dopo Inter e Roma cambia poco. Pensiamo a noi"

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato delle insidie che presenta l'avversario di turno: "Domani dovremo fare una partita importante perché troviamo una squadra forte, che all'andata ha vinto in casa nostra. Conterà l'atteggiamento con cui scenderemo in campo, dobbiamo pensare che sia partita secca. Ho chiesto ai ragazzi di pensare alle nostre 4 partite, senza perdere la concentrazione guardando agli altri. Il nostro destino è nelle nostre mani: abbiamo un calendario complicato ma domani giocheremo pensando che sia una finale, contro una squadra composta da ottimi elementi e con un ottimo tecnico. Giocare dopo Inter e Roma cambia poco: dobbiamo guardare a noi stessi, non abbiamo forza per incidere sugli altri risultati. Dobbiamo lavorare sulla concentrazione e sulla voglia di vincere".