Lazio, Inzaghi: "Giocatori imborghesiti? Sta a me farli rendere al meglio"

Durante la cena di Natale della Lazio il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha parlato della prima parte di stagione etichettando alcuni giocatori come 'imborghesiti'. Questo il pensiero del tecnico Simone Inzaghi in merito: "Si aspettava qualche punto in più e io sono d'accordo. Il mio compito è quello di far rendere al meglio i giocatori. Possiamo dare di più e dobbiamo lavorare in questa direzione".