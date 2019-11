Lazio, Inzaghi: "Girone stregato, questo ko ci aiuterà a crescere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il ko con il Celtic: "C’è rammarico perché avremmo meritato di vincere, non abbiamo concretizzato quello che abbiamo fatto. C’è rammarico perché non siamo stati aiutati, c’era un rigore clamoroso sul tiro di Immobile. Dobbiamo fare mea culpa, però i ragazzi la prestazione l’hanno fatta. Questo è un girone stregato, probabilmente in Romania se fosse finita pari sarebbe ancora tutto aperto. Adesso dobbiamo essere bravi, non sarà facile lasciarci alle spalle questa serata, c’è rammarico. Abbiamo fatto 0 punti in 2 partite. Dovevamo cercare con più cattiveria il secondo gol, fai due partite e le perdi entrambi, questo ci deve aiutare a crescere. Dovevamo cercare il secondo gol".