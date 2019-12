Lazio, Inzaghi: "Godiamoci questa vittoria, ora guardiamo a giovedì"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della sfida vinta contro la Juventus, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN: "Io sono convinto di questa squadra. Siamo in un ottimo momento. Noi dobbiamo essere ambiziosi, guardare avanti sapendo che il calcio è questo. Fortunatamente ho sempre avuto vicino la società quando i risultati non arrivavano. Quando perdevamo il presidente ci è stato vicino. Ora dobbiamo goderci questa vittoria, ma noi dobbiamo guardare avanti già a giovedì".

La classifica?

"Dobbiamo essere ambiziosi però sapendo che nel calcio i giudizi variano. Siamo in un buonissimo momento, abbiamo sofferto il giusto con la Juve ma abbiamo creato tanto. Un plauso a questi ragazzi che hanno fatto qualcosa di straordinario".

I passaggi in verticale?

"Nel primo tempo abbiamo faticato molto a trovare quel pallone perchè la Juve alzava Pjanic su Leiva. Poi i ragazzi sono stati bravissimi e sanno che devono continuare a fare quello che fanno e ad avere disponibilità nello staff".

Siete alla pari di Inter e Juve. Quindi?

"Quindi ho risposto prima (sorride ndr). Dobbiamo essere bravi. Lavoriamo in un ambiente che ti può trascinare come stasera, ma quando le cose non vanno bene dobbiamo essere bravi. Giocare in uno stadio così deve essere un orgoglio. Dobbiamo pensare partita per partita guardando all'insù sapendo che i giudizi nel calcio cambiando velocemente".

La Lazio è la squadra che subisce meno gol nei secondi tempi.

"Perchè è una squadra che sta concentrata perchè in genere nei secondi tempi si subisce di più. Sul primo gol potevamo fare qualcosa in più ma ho una squadra brava, matura e concentrata che secondo me ha ancora margini. Dobbiamo continuare così sapendo che giovedì andremo a Rennes a giocarsi la nostra partita con ragazzi che hanno giocato meno".