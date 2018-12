© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio casalingo contro il Torino. "Nel primo tempo non c'è stata partita, abbiamo fatto molto meglio purtroppo abbiamo sbagliato la finalizzazione. Ci stava l'espulsione di Izzo ma abbiamo subito il gol nei minuti di recupero. C'è grande delusione, un ottimo primo tempo e nella ripresa nonostante gli episodi avremmo meritato la vittoria. Non parlo più di arbitri, oggi sono sotto gli occhi di tutti poi dieci minuti prima il Torino doveva rimanere in dieci. A cinque minuti dalla fine c'era il rigore su Acerbi. E' normale che c'è l'amaro in bocca, sto ritrovando giocatori molto molto importanti e fino alla fine ci sarà bagarre. Siamo ventinove in rosa, siamo tanti e qualcuno uscirà a gennaio perchè non è semplice mandare in tribuna giocatori che si allenano bene. Parleremo con dirigenti e presidente per fare qualcosa".